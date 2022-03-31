Москва, , 13:23 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что начатая спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет доведена до конца, было удалено модераторами «Яндекс.Мессенджера» из официального канала ИА REGNUM.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Модераторы онлайн-сервиса при блокировке материалов ссылаются на нарушение правил сообщества. Сообщить, в чём именно заключаются нарушения, представители платформы отказались.

Напомним, модераторы «Яндекс.Мессенджера» неоднократно блокировали новости в канале агентства. Так, со ссылкой на нарушение правил сообщества, были удалены материалы с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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