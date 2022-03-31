Иркутск, , 09:48 — REGNUM В Иркутском районе сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии, в результате которой погиб пешеход. Как сообщает территориальное ГУ МВД РФ, трагический инцидент произошел ночью 31 марта на 27 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский».

ДТП Mytaganrog.com

Прибывшими на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что 67-летний водитель автомобиля"SsangYong Istana допустил наезд на пешехода. От полученных травм 38-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Черемховском районе Иркутской области 25 марта произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

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