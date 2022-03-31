Париж, , 09:48 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что избиратели с положительным результатом теста на COVID-19 смогут проголосовать на выборах, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время своего очередного брифинга для прессы в cовете министров официальный представитель правительства Франции объявил, что «можно будет проголосовать с положительным результатом теста на COVID-19, но в маске».

Как сообщало ИА REGNUM, в Елисейском дворце во Франции заявили, что французская дипломатия"настроена скептически» в отношении прекращения огня в Мариуполе.

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