Париж, 31 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что избиратели с положительным результатом теста на COVID-19 смогут проголосовать на выборах, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Во время своего очередного брифинга для прессы в cовете министров официальный представитель правительства Франции объявил, что «можно будет проголосовать с положительным результатом теста на COVID-19, но в маске».

Как сообщало ИА REGNUM, в Елисейском дворце во Франции заявили, что французская дипломатия"настроена скептически» в отношении прекращения огня в Мариуполе.