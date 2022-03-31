31 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В городе Мелитополе спустя семь лет зажгли Вечный огонь. Это событие нашло отклик в сердцах граждан России.

Татьяна Иващенко, , 11:38 — REGNUM У мемориала «Братская могила» в городе Мелитополе, находящемся под контролем российских военных, зажгли Вечный огонь, который не горел около семи лет.

Вечный огонь © ИА REGNUM

В церемонии принимала участие российская рок-певица Юлия Чичерина. Она лично зажгла Вечный огонь и возложила к нему цветы.

«В городе Мелитополь снова бьётся сердце, горит Вечный огонь! Мы будем делать это в каждом городе на своём пути! Ждите, мы идём», — сказала Чичерина.

Вновь горящий в Мелитополе Вечный огонь и слова рок-исполнительницы нашли отклик в сердцах интернет-пользователей из России.

«Слава ветеранам Великой Отечественной войны!» — пишет пользователь Telegram Никита.

Мемориал «Братская могила». Мелитополь Максим Стоялов

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«Наконец-то! Мы помним», — комментирует Olga.

«Молодцы, не то что некоторые, историю своих дедов не чтят», — отметил ещё один пользователь.

«Вот здорово, отличная новость. Юля молодец, она правильную позицию занимает!» — убеждена Vasiliva. com.

«Да будет он гореть вечно!» — рада Tatyana602.

«Вот это хорошее дело. Память надо возвращать братскому народу», — считает В.

«Всё, что принесено в этот мир с душой и сердцем, несмотря ни на какие беды и зло, рано или поздно обретёт свой смысл по новой! Горжусь нашими ребятами!» — доволен пользователь под ником «Монолог Тургенева».

«Восхищён её гражданской позицией! И она там на фронте, а не в отпуске в Израиле!» — похвалил Чичерину Alex.

«Чтить память о том, что сделали люди ради мирного неба над головой, нужно как никак! А они газ экономили? Чувствуются нотки фашизма, которые всеми силами старались нагадить везде, где только можно!» — пишет Тимоша Ш.

Красная Армия входит в Мелитополь. 1943

«Сильно!» — оценил ситуацию Тянь П.

«Ура, справедливость есть. Добро и истина победили», — радуется Катя К.

«Народ Украины предпочёл забыть всё, связанное с победой над фашизмом, потому что там этого ***** расплодилось слишком много!» — отметил Ян Б.

«Это такое событие для мелитопольцев! Поздравляем!» — комментирует Valeria03.

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