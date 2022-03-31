Первоуральск, Свердловская область, , 09:48 — REGNUM Жители Первоуральска Свердловской области отсудили у соседей более 180 тыс. рублей за сгоревший балкон. Пожар начался из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, возгорание произошло на балконе девятого этажа многоквартирного дома. После чего огонь распространился на балкон 10 этажа. Ущерб пострадавшей семье составил более 180 тыс. рублей.

Свердловчане, проживающие в квартире на 10-м этаже, обратились в суд. Они требовали взыскать с соседей сумму причиненного ущерба. Свердловский областной суд удовлетворил иск потерпевших. Виновников произошедшего обязали выплатить пострадавшей семье более 180 тыс. рублей.