Белгород, , 09:53 — REGNUM Тестовую поездку рельсового автобуса Белгород — Воронеж провёл 31 марта начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса Белгородской области.

Рельсовый автобус Пресс-служба минтранса Белгородской области

Время в пути составило менее четырёх часов. Во время тестовой поездки уточнялись такие параметры, как скорость движения, количество остановок и продолжительность стоянки.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что маршрут рельсового автобуса будет проходить Старый Оскол, Губкин и Прохоровку.

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