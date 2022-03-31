Белгород, 31 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Тестовую поездку рельсового автобуса Белгород — Воронеж провёл 31 марта начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса Белгородской области.

Пресс-служба минтранса Белгородской области Рельсовый автобус

Время в пути составило менее четырёх часов. Во время тестовой поездки уточнялись такие параметры, как скорость движения, количество остановок и продолжительность стоянки.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что маршрут рельсового автобуса будет проходить Старый Оскол, Губкин и Прохоровку.