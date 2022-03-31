Орск, Оренбургская область, 31 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области к административной ответственности за незаконную деятельность привлечен потребительский ипотечный кооператив (ПИК). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что кооператив заключал договоры по паенакоплении с физлицами. Фактически кооператив осуществлял профессиональную деятельность по выдаче потребительских займов, однако не состоял в государственном реестре микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. В прокуратуре подчеркнули, что ПИК не имел полномочий по осуществлению данной деятельности и выдаче физическим лицам денежных средств под проценты.

За незаконную деятельность кооперативу назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.

Кроме того, в суд направлен иск о прекращении деятельности по выдаче потребительских займов (ипотек) физическим лицам и установлении запрета на ее осуществление до устранения нарушений. Требования прокурора рассмотрены и удовлетворены. Это постановление в силу пока не вступило.