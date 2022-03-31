Уфа, , 09:48 — REGNUM Верховный суд Башкирии утвердил решение об обращении в доход государства имущества экс-полицейского. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Уфимского районного суда об обращении в доход России имущества экс-оперуполномоченного по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону.

Так, в пользу государства были обращены два снегохода, общая стоимость которых составила 1,4 млн рублей, также было взыскано свыше 14,5 млн рублей в счет стоимости трех нежилых помещений в г. Уфе, земельного участка и дома в Белорецком районе, которые экс-полицейский успел реализовать.

Отмечается, что объекты недвижимости и снегоходы были фиктивно оформлены на третьих лиц и родственников, которые не обладали финансовыми возможностями для их приобретения.

Ранее сотрудник правоохранительных органов был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.