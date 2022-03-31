Канберра, 31 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В настоящее время рынок недвижимости в Австралии находится на пороге волатильного изменения цен, поскольку надвигающееся повышение процентных ставок Резервным банком страны и сокращение дотаций властей на фоне утихания пандемии коронавируса рискуют положить конец безудержному росту цен на жилье. Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News.

pjf3938 Аделаиды, Австралия

Так, аналитики отраслевой исследовательской компании IBISWorld уже прогнозируют, что в 2022—2023 годах цены на жилье в Австралии упадут на 5,2%, а в некоторых местах, таких как пригороды Сиднея, падение составит целых 9,2%.

Однако такое падение цен фактически является коррекцией на рыке. Дело в том, что в 2021—2022 годах цены на жилье в Австралии выросли на 18,1%, что стало самым большим годовым ростом за всю историю наблюдений.

Аналитики ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики на фоне инфляции приведет к тому, что цены начнут постепенно снижаться.