Карпинск, Свердловская область, , 09:44 — REGNUM Державшая свою дочь в шкафу жительница Карпинска Свердловской области осуждена к лишению свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного упрваления СКР Александр Шульга.

Суд

Gorspravka09.ru

Женщина признана виновной в оставлении своей маленькой дочери в опасности, в её истязании, причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении обязанностей по её воспитанию. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в 2020 году. Родившаяся в апреле девочка несколько месяцев провела в шкафу практически без воды, питания, а также без надлежащего ухода. В октябре подруги женщины находились в неё в гостях и обнаружили девочку.

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