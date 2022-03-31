Карпинск, Свердловская область, 31 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Державшая свою дочь в шкафу жительница Карпинска Свердловской области осуждена к лишению свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного упрваления СКР Александр Шульга.

Gorspravka09.ru Суд

Женщина признана виновной в оставлении своей маленькой дочери в опасности, в её истязании, причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении обязанностей по её воспитанию. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в 2020 году. Родившаяся в апреле девочка несколько месяцев провела в шкафу практически без воды, питания, а также без надлежащего ухода. В октябре подруги женщины находились в неё в гостях и обнаружили девочку.