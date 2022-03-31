Колпино, Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. На Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в Санкт-Петербурге успешно завершен заключительный этап работ по изготовлению катушки полоидального поля PF1 для реактора Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе СНСЗ.

Snsz.ru Катушка полоидального поля PF1 для реактора ИТЭР

Специалисты, в соответствии с программой испытаний, утвержденной Международной организацией (МО) ИТЭР, без замечаний завершили все необходимые тесты катушки, включавшие высоковольтные испытания постоянным и переменным током (AC, DC), высоковольтные испытания по критерию Пашена (Pashen), испытания герметичности катушки методом вакуумной камеры (Leak tightness test).

«Успешными приемо-сдаточными тестами подтверждено высокое качество изоляции, сборки контактных соединений, а также сварки гелиевой обвязки катушки», — отметил в пресс-службе.

Катушка — крупногабаритный сверхпроводящий магнит, основой которого являются восемь сверхпроводниковых двухзаходных галет. Ее диаметр 9 м, а масса 160 тонн. PF1 является одной из шести катушек полоидального поля в магнитной системе, которая служит для удержания плазмы в реакторе ИТЭР. Ее изготовлением специалисты занимались с 2008 года. В ближайшее время запланирована упаковка катушки и подготовка к отправке на площадку сооружения реактора ИТЭР на юге Франции.

Напомним, ИТЭР (ITER) — международный экспериментальный термоядерный реактор типа «токамак». Проект разрабатывается с середины 1980-х годов, сооружение планировалось закончить в 2016 году, однако сроки сдвинулись. Строительство ИТЭР началось лишь в 2010 году, а летом 2020 — началась сборка реактора. Срок окончания постройки запланирован на 2025 год. В создании ИТЭР участвуют страны ЕС, а также Индия, Китай, Республика Корея, РФ, США, Япония и Казахстан.