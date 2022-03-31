Симферополь, 31 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. С предложением направить денежные средства от продажи в рамках национализации квартиры Владимира Зеленского в Республике Крым беженцам или потратить их на восстановление инфраструктуры Донбасса выступил 31 марта депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Krym.er.ru Михаил Шеремет

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Как отметил депутат, квартира Зеленского в Крыму является очень престижной и потому достаточно дорогой.

«Поэтому я думаю, что она уйдет с молотка очень легко и быстро, а вырученные средства — (нужно) раздать беженцам или направить на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. Другого варианта я не вижу. Это будет абсолютно справедливо», — цитирует его РИА Новости.

Также Шеремет отметил, что для Зеленского потеря недвижимости на полуострове является, по мнению депутата, незначительной утратой, так как у украинского политика есть миллиарды долларов за рубежом, а для потерявших из-за нацистской политики Зеленского беженцев это будет важной помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.