Канберра, 31 марта 2022, 10:10 — REGNUM Менее половины от числа всех поставщиков услуг по уходу за престарелыми подали заявку на получение от федерального правительства Австралии единовременной выплаты в размере 800 долларов на каждого сотрудника. Администрации домов престарелых не спешат обращаться за помощью к властям несмотря на то, что программа была запущена более четырех недель назад. Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары
Австралийские доллары
(сс) williamnyk

Напомним, что федеральное правительство Австралии объявило 1 февраля, что оно выплатит бонус всем работникам домов престарелых в размере до 800 долларов. Однако, чтобы получить два платежа по 400 долларов каждый, заявку должен подать работодатель от лица своего персонала.

С 1 марта администрации любых домов престарелых могли подать заявку, но сделала это лишь половина из них.

В министерстве здравоохранения Австралии заявили, что выплаты, как и положено, выплачиваются и власти не понимают, почему работодатели не хотят подавать заявки.