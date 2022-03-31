Канберра, 31 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Менее половины от числа всех поставщиков услуг по уходу за престарелыми подали заявку на получение от федерального правительства Австралии единовременной выплаты в размере 800 долларов на каждого сотрудника. Администрации домов престарелых не спешат обращаться за помощью к властям несмотря на то, что программа была запущена более четырех недель назад. Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Напомним, что федеральное правительство Австралии объявило 1 февраля, что оно выплатит бонус всем работникам домов престарелых в размере до 800 долларов. Однако, чтобы получить два платежа по 400 долларов каждый, заявку должен подать работодатель от лица своего персонала.

С 1 марта администрации любых домов престарелых могли подать заявку, но сделала это лишь половина из них.

В министерстве здравоохранения Австралии заявили, что выплаты, как и положено, выплачиваются и власти не понимают, почему работодатели не хотят подавать заявки.