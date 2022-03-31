Аделаида, Австралия, , 09:44 — REGNUM 31 марта на западе Аделаиды (столица штата Южная Австралия) водитель грузовика врезался в крышу заправочной станции после того, как неправильно рассчитал просвет между крышей транспортного средства и потолком заправки. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Аделаида, Австралия Trentino Priori

Как выяснилось, за рулем грузовика был водитель из службы доставки StarTrack. Неумелым обращением с транспортным средством он причинил значительный ущерб зданию.

Полиция и пожарные были предупреждены об инциденте сразу же.

«В результате никто не пострадал, но ожидается, что плата за ущерб будет высокой», — пишут журналисты.

Движение в районе заправки было затруднено, поскольку в нескольких кварталах еще два грузовика устроили аварию, столкнувшись друг с другом.