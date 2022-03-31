Кызыл, , 09:41 — REGNUM В Туве утверждён порядок лишения статус регионального оператора по обращению с мусором. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, документ был подготовлен в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.

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Согласно изменения, регоператора могут отстранить от работы после двух фактов нарушения правил в течение года, либо по жалобам населения. Контракт с оператором может быть разорван также в случае нарушения схем вывоза мусора, образования задолженности перед смежниками.

«В Туве уже есть опыт лишения регоператора его статуса. С августа 2018 года вывозом мусора в республике занималась красноярская компания «СТ-ТБО». С марта 2020 года компания приостановила работу из-за убытков и недополученных доходов», — напомнили в правительстве.

В связи с этим в столице республики Кызыле был введён режим ЧС, после чего минстрой Тувы своим приказом лишил компанию статуса оператора.

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