Анадырь, , 09:46 — REGNUM На Чукотке вынесен обвинительный приговор в отношении 34-летнего мужчины, который признан виновным в убийстве родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

Скамья присяжных Ammodramus

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Судом установлено, что 12 августа 2010 года на почве ссоры и личной неприязни мужчина убил мать и отчима, зарубив их топором спящими.

В 2012 году уголовное дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая большинством голосов признала подсудимого невиновным. На основании указанного вердикта фигуранта оправдали.

Не согласившись с приговором гособвинитель принес кассационное представление, по результатам рассмотрения которого Верховный суд РФ отменил приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение.

После отмены оправдательного приговора, в ноябре 2012 года мужчина скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в федеральный и международный розыск, производство по уголовному делу приостанавливалось.

В сентябре 2021 года подозреваемого задержали в Москве и доставили в Анадырь. Производство по уголовному делу возобновлено и вновь было рассмотрено коллегией присяжных заседателей.

Изучив представленные сторонами доказательства 21 марта 2022 года присяжными вынесен обвинительный вердикт.

На основании вердикта присяжных судом постановлен обвинительный приговор — назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор 60-летнему обвиняемому в убийстве 14-летней давности.