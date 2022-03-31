Новочеркасск, Ростовская область, 31 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 31 марта ликвидировали крупный травяной пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Марина Каширская ИА REGNUM Горящая трава. Белгородская область

О возгорании в балке посёлка Ключевой (Новочеркасск) стало известно в 22:07 мск 30 марта. Ликвидация ландшафтного пожара заняла около четырёх часов. Площадь, пройденная огнём, составила 1500 кв. метров.

На месте происшествия работали 20 человек и шесть единиц техники.