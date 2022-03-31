Сидней, Австралия, 31 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Водителю автобуса из Кэмпси (юго-запад Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, Австралия) было предъявлено обвинение после того, как он позволил 16-летнему подростку управлять транспортным средством в течение двух недель. Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Полицейские из Кэмпси начали расследование после того, как получили сообщения о том, что водитель автобуса позволял подростку садиться за руль, в то время как в транспортном средстве находились пассажиры. По данным полиции, водитель автобуса неоднократно позволял подростку управлять автобусом в период с 10 по 27 марта.

Около 14:00 30 марта полицейский арестовали водителя по адресу его проживания в одном из районов Сиднея. Его доставили в полицейский участок Сазерленда и обвинили в небрежном управлении транспортным средством и подвергании людей риску.

Водитель был освобожден под залог и должен предстать перед местным судом Сазерленда 28 апреля.