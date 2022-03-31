Благовещенск, 31 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. За жителя Амурской области, который числится мёртвым из-за ошибки, вступилась прокуратура. Там проконтролируют соблюдение прав мужчины на социальные и медицинские услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

Читайте также: Житель Приамурья вынужден доказывать, что жив

Прокуратура также намерена оценить работу управления МВД по региону, действия которого привели к тому, что мужчину официально причислили к умершим.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, датой смерти амурчанина указан день, когда он праздновал свой 45-летний юбилей. Свидетельство о смерти мужчины появилось после того, как в январе 2021 года в гаражном кооперативе обнаружили труп. Тогда свидетель, опознавая тело, назвал имя и фамилию Виктора Комарова.