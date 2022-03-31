Донецк, 31 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм, сообщили 31 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:25 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Ясное: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.