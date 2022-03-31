Ставрополь, , 09:38 — REGNUM В Ставропольском крае признана виновной в умышленном убийстве собственного сына местная жительница. Женщине вынесен обвинительный приговор, согласно которому она проведет шесть лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили 31 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

Убийство mosaic36

В ходе судебного заседания были установлены подробности убийства. Оно было совершено в 2021 года в доме у обвиняемой. В ходе ссоры с сыном женщина ударила его ножом в грудь, от чего он получил ранение, не совместимое с жизнью, и скончался на месте.

Ранее в Ставропольском крае была осуждена местная жительница, которая в октябре 2019 года убила сына, поссорившись с ним во время застолья. Женщину отправили на девять лет в колонию общего режима.

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