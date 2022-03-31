Орел, , 09:36 — REGNUM Уголовное дело в отношении начальника финансово-экономического отдела ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова» и еще двух бывших сотрудниц полиции, а также жительницы Орла, обвиняемых в мошенничестве, направлено в суд. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова, накануне, 31 марта, зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение по делу. Преступление расследовалось отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Орловской области.

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По версии следствия, обвиняемые с 1 февраля по 15 марта 2021 года получили от жительницы посёлка Шаблыкино 800 тысяч рублей за якобы помощь при поступлении в юридический институт сыну, при этом не имея возможности такую помощь оказать.

«Следствием выполнен комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СУ СКР по Орловской области.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Орла.