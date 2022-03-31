Мельбурн, Австралия, 31 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Утром 31 марта в Виктории (юго-восток Австралии) разбился гражданский вертолет, в котором находились пять человек — четыре пассажира и пилот. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Джунгли Австралии

На момент публикации данной новости спасательным службам удалось обнаружить место падения. Оно находится приблизительно в часе езды к северу от центрального делового района Мельбурна (столица Виктории).

Отмечается, что вертолет разбился в густых джунглях.

«Район, где разбился вертолет, покрыт таким густым кустарником, что полиция не может добраться до него по земле, а посадить поблизости вертолет не представляется возможным», — пишут журналисты.

На момент публикации новости подтверждения факта смерти пассажиров и пилота не поступала. Причины крушения уточняются.