Москва, 31 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Москве на середину марта 2022 года в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) состоит 363,3 тыс. ИП, что на 3,2% больше, чем в январе. При этом на 16% выросло число новых ИП? сообщается на портале мэра столицы.

Предприниматель

Число субъектов МСП в середине марта превысило на 2,5% и достигло 797,6 тыс., количество микропредприятий — на 2,6%, до 759,7 тыс.

В Москве работает около 800 тысяч субъектов МПС. В компаниях МСП трудятся около 40% от общего числа работающих жителей столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в течение 2021 года зарегистрировано более 142 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП).

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