Сеул, 31 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В феврале 2022 года ставки по ипотечным кредитам в банках Южной Кореи составили в среднем 3,88% годовых, что на 0,03% больше по сравнению с январем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель с марта 2013 года, когда ставка по кредиту выросла до 3,97%.

Известно, что ставки по кредитам выросли вслед за учетной ставкой, которую ЦБ повысил до 1,25%.

Ставка по необеспеченным кредитам выросла за месяц на 0,05%, до 5,33%. Между тем средняя ставка по банковским депозитам составила 1,7%.