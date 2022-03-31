Туньси, , 09:33 — REGNUM Встречу в формате расширенной «тройки» по Афганистану провел специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов с коллегами из США, Китая и Пакистана. Об этом 31 марта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД в сформированном движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганском правительстве Амиром Ханом Муттаки в Туньси.

Замир Кабулов Afghanistan.mid.ru

Как отметил глава МИД РФ, Москва считает, что США должны предоставить значительную помощь для восстановления Афганистана и его экономики.

«Буквально сегодня спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов провел встречу с коллегами из США, Китая и Пакистана в формате расширенной тройки по Афганистану. Конечно, данный формат остается открытым и для коллег из Ирана», — сказал он.

Также Лавров отметил, что Тегеран сможет присоединиться к этому формату после того, как решит свои вопросы с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Себгатулла Ахмади заявил, что «по меньшей мере 13 солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате контратаки сил фронта в районе Дарайе-Касан уезда Андараб провинции Баглан».