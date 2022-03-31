Казань, 31 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Казань нуждается в трех крупных больницах и в девяти объектах для оказания амбулаторной помощи. Об этом сообщает городское управление здравоохранения минздрава РТ.

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Потребность Казани в медучреждениях и врачах прогнозирует модельный проект, который был создан совместно с одной их российских IT-компаний. В условиях увеличения жилого фонда в столице республики он предусматривает визуализацию прикрепления домов к городским поликлиникам. Это позволяет оценить предполагаемые объемы строительства, количество жителей и расстояние до ближайшей поликлиники.

В этом году намерены приступить к строительству детской городской больницы на 480 мест. Уже возводятся детская поликлиника и перинатальный центр при больнице №7. Также начнется строительство детской и взрослой поликлиник в жилом комплексе «Весна», поликлиник с травмоцентром, женской консультацией и подстанцией скорой помощи в ЖК «Салават Купере». Во втором квартале 2022 года введут в эксплуатацию здания филиалов детской и взрослой поликлиник в ЖК «Солнечный город» и «Станция Спортивная».

ИА REGNUM напоминает, в Казани новый перинатальный центр будет рассчитан на 160 коек. Ежегодно здесь планируют принимать до 8 тыс. родов.

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