Ташкент, 31 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами, которые намечено реализовать в Хорезмской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Так, в области по инициативе главы государства запланировано строительство городка Аль-Хорезми. Для этого выделена территория в 110 гектаров недалеко от международного аэропорта Ургенча.

«Проектом предусмотрено строительство университета, IT-парка, жилья, школы и детского сада, спортивного комплекса. В центре городка будет разбита аллея Мухаммада аль-Хорезми с новым памятникам великому ученому», — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана дал указание организовать комиссию по управлению строительством.

«Это будет город в городе. Университет, инновационный центр и школы образуют научно-образовательных кластер. Здесь будут также дома для работников, научно-промышленная зона. Необходимо построить городок качественно», — сказал Мирзиёев.