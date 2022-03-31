Донецк, , 09:29 — REGNUM В результате обстрелов со стороны украинских формирований в Донецкой Народной Республике за сутки ранены 46 человек. Об этом 31 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе опубликовали статистику по раненым министерства здравоохранения республики за период с 9:00 30 марта до 9:00 31 марта. Всего получили ранения 46 мирных жителей, в том числе 40 — на ранее освобождённых территориях ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР в результате украинских обстрелов за шесть недель погибли 12 человек.