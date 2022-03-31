Лысьва, Пермский край, 31 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В городе Лысьве Пермского края выявлена подпольная нарколаборатория. Ее деятельность пресечена сотрудниками полиции, ФСБ и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Прикамью.

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По данным ведомства, к незаконному производству синтетического наркотика с целью сбыта причастны братья 1985 и 1993 годов рождения и их 30-летний знакомый из Губахи. Все они задержаны.

Лаборатория располагалась в частном доме. Не менее полугода злоумышленники занимались преступным производством. Известно, что 30-летний губахинец работал мастером на одном из предприятий химической промышленности региона.

Во время обысков силовики изъяли около 800 граммов сильнодействующего вещества, оборудование и прекурсоры. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотиков. Мужчины заключены под стражу.