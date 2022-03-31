Колпино, Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли во время земельных работ на Средне-Невском судостроительном заводе в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает 31 марта издание «Мегаполис».

Megapolisonline.ru Авиационная бомба

Со слов рабочих, на опасный «привет» из прошлого они наткнулись вечером 30 марта, когда трактором убирали с территории завода мусор. После чего на место были вызваны сотрудники МЧС и группа разминирования.

По предварительным данным, боеприпас является немецкой фугасной авиабомбой SC 2500.