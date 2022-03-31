Вашингтон, 31 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Доля американцев, доверяющих политике президента США Джо Байдена, не доходит и до половины. Таковы результаты опроса, проведенного базирующимся в Вашингтоне исследовательским центром Pew Research Center.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

О своём доверии к президентскому курсу заявили только 48% опрошенных американцев. Лишь 17% при этом подтвердили, что в значительной степени согласны с подходом Байдена к решению международных проблем. Остальные респонденты — 31% — отчасти доверяют курсу Байдена.

Вместе с тем 55% опрошенных граждан США высказались в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, а 53% — в поддержку нового германского канцлера Олафа Шольца.

В опросе, который проходил в США с 21 по 27 марта, приняли участие около 3,6 тыс. человек. Данные о погрешности опроса пока не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, другой опрос ранее показал, что рейтинг одобрения президентской деятельности Байдена упал в США до 40% — самой низкой отметки.

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