Самара, , 09:28 — REGNUM Особый противопожарный режим устанавливается с 15 апреля в Самарской области. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 30 марта на сайте областного правительства.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что особый противопожарный режим в регионе устанавливается с 15 апреля по 15 октября текущего года.

Министерству лесного хозяйства поручено разработать и утвердить на пожароопасный период графики патрулирования территорий.

Органам местного управления рекомендуется закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лестница, лопата, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов). Также рекомендуется организовать проверки состояния минерализованных полос, обновить их, а также провести другие противопожарные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 100 га леса намерено восстановить в Тольятти предприятие, которое строит Климовский мост.