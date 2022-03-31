Париж, , 09:26 — REGNUM В Елисейском дворце во Франции заявили, что французская дипломатия «настроена скептически» в отношении прекращения огня в Мариуполе для организации эвакуации мирных жителей, передает BFM TV.

Елисейский дворец TouN

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«На данном этапе мы очень осторожны», — заявили в Елисейском дворце после того, как Москва объявила о прекращении огня в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что российско-украинские переговоры затягиваются.

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