* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 31 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Себгатулла Ахмади, представитель Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что «по меньшей мере 13 солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате контратаки сил фронта в районе Дарайе-Касан уезда Андараб провинции Баглан». Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

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Ахмади добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали в нападении террористов-смертников и «Красный отряд» (также «Кровавый отряд», элитное подразделение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ); характеризуется как наиболее боеспособное и опасное формирование «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), но после боев, длившихся около 15 часов, они отступили в район Дехе-Салах с тяжёлыми потерями.

По его словам, 30 марта в четыре часа утра талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с разных направлений внезапно атаковали позиции фронта в районе Хайр-Дара и Косайе-Тарош. Он добавил, что радикалы использовали тяжёлое вооружение и боевую авиацию.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщения о боях, а в прошлом часто отрицали факты таких столкновений, называя их пропагандой.

Ахмади заявил, что командир Фронта сопротивления Абдул Матин, бывший сотрудник сил безопасности, был убит в боях 30 марта, но добавил, что было убито 13 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 17 ранено.

Пользователи афганских социальных сетей распространили фотографию местного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Якуб, который, как сообщается, был убит в Андарабе. Однако пока независимые источники не подтвердили эту информацию.

В то же время местный источник в провинции Парван сообщил о столкновениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их противниками в районе крепости Джебель-ус-Сирадж, в уезде Кохистан Хеза Авай провинции Каписа, и о «партизанском» нападении на «здание» в уезде Саидхейль провинции Парван.

Источник, поделавший остаться неназванным, сообщил, что несколько боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ранены в результате этих нападений и были доставлены в больницу Чарикара, административного центра провинции Парван, а затем в военные госпитали в Кабуле.

Родственники человека, недавно освобождённого из тюрьмы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивают всех видных деятелей, воевавших против них в северных провинциях Афганистана в 90-е годы.

Источники в провинции Парван также говорят, что разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усложнила жизнь чиновников бывшего правительства, и у них и их семей нет другого выбора, кроме как искать убежища за границей.

Представители правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также не прокомментировали эти сообщения.

Противники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявляли, что они возобновят боевые действия с наступлением весны, если радикалы не возобновят мирные переговоры, чтобы сформировать инклюзивное правительство.

В последние несколько недель талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели крупномасштабную операцию по обыску домов в провинциях Кабул, Парван, Каписа и Панджшер, заявив, что изъяли большое количество оружия и снаряжения.