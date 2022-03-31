Луганск, , 09:24 — REGNUM Украинские боевики с 17 февраля по 31 марта обстреляли территорию Луганской Народной Республики более 760 раз, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За 6 недель ( с 17.02.2022 по 31.03.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 769 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего за шесть недель украинские боевики выпустили 7751 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».

"Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших… 15 человек получили ранения, в том числе трое детей», — уточнили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.