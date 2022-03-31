Донецк, 31 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 8:30 по Петровскому району донецкой столицы был открыт огонь с украинских позиций в Красногоровке. Всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

В 8:45 из Новомихайловки была обстреляна Еленовка — выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.