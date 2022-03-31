Сеул, 31 марта 2022, 09:24 — REGNUM Восемь из десяти высокопоставленных государственных служащих Южной Кореи сообщили об увеличении своих активов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального собрания (парламента) страны.
В 2021 году 1978 высокопоставленных государственных чиновников задеклорировали в среднем 1,62 млрд вон (~$1,34 млн) в личных активах, что на 166,33 млн вон (~$137,5 тыс.) больше, чем годом ранее.
Выяснилось, что 83% или 1641 чиновников сообщили об увеличении своих активов, а остальные 17% (337 чиновников) — об уменьшении своего состояния.
Согласно закону о борьбе с коррупцией, высшие должностные лица государственных органов, государственных учреждений и национальных университетов, а также главы местных органов власти, советов и отделов образования обязаны раз в год отчитываться о своих активах перед Государственным комитетом по этике.