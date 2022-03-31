Сеул, , 09:24 — REGNUM Восемь из десяти высокопоставленных государственных служащих Южной Кореи сообщили об увеличении своих активов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального собрания (парламента) страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2021 году 1978 высокопоставленных государственных чиновников задеклорировали в среднем 1,62 млрд вон (~$1,34 млн) в личных активах, что на 166,33 млн вон (~$137,5 тыс.) больше, чем годом ранее.

Выяснилось, что 83% или 1641 чиновников сообщили об увеличении своих активов, а остальные 17% (337 чиновников) — об уменьшении своего состояния.

Согласно закону о борьбе с коррупцией, высшие должностные лица государственных органов, государственных учреждений и национальных университетов, а также главы местных органов власти, советов и отделов образования обязаны раз в год отчитываться о своих активах перед Государственным комитетом по этике.