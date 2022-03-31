Сеул, 31 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Восемь из десяти высокопоставленных государственных служащих Южной Кореи сообщили об увеличении своих активов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального собрания (парламента) страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В 2021 году 1978 высокопоставленных государственных чиновников задеклорировали в среднем 1,62 млрд вон (~$1,34 млн) в личных активах, что на 166,33 млн вон (~$137,5 тыс.) больше, чем годом ранее.

Выяснилось, что 83% или 1641 чиновников сообщили об увеличении своих активов, а остальные 17% (337 чиновников) — об уменьшении своего состояния.

Согласно закону о борьбе с коррупцией, высшие должностные лица государственных органов, государственных учреждений и национальных университетов, а также главы местных органов власти, советов и отделов образования обязаны раз в год отчитываться о своих активах перед Государственным комитетом по этике.