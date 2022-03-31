Ульяновск, , 09:23 — REGNUM В Ульяновске обнаружили гранату весом 700 грамм в подвале одного из жилых домов по улице Ленина. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по региону.

Найденная граната. Фото пресс-службы управления Росгвардии по Ульяновской области 73.rosguard.gov.ru

Информация об опасной находке поступила правоохранителям 30 марта. Сообщалось об обнаружении в подвале одного из жилых домов по улице Ленина «предмета, схожего с гранатой».

«Взрывотехники установили, что это учебная спортивная граната весом 700 грамм, не представляющая угрозу окружающим», — говорится в сообщении ведомства.

«Гвардейцы» напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать и передвигать, а следует незамедлительно сообщить об этом правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в десятках регионов России, включая Ульяновскую область, была проведена масштабная спецоперация по выявлению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия. В результате была пресечена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Подробнее: ФСБ пресекла деятельность около 100 подпольных оружейников в 25 регионах РФ