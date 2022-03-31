Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Брюссель рассмотрит заявку Грузии о вступлении в Евросоюз в особом порядке, ускорив бюрократические процедуры. Об этом сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили пресс-службе законодательного органа.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Политик в составе делегации находится в Брюсселе. Он провёл ряд встреч с представителями ЕС. По словам главы грузинского парламента, он получил подтверждение о планах ускорить рассмотрение заявки.

«Если в другое время процедуры длились месяцами, то сейчас, скорее всего, они завершатся за несколько недель, — сказал Папуашвили. — С другой стороны, вопрос о том, насколько будет ускорено решение о предоставлении статуса кандидата, зависит от политического решения».

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что заявка на вступление республики в ЕС будет направлена в 2024 году. Но он её направил 3 марта 2022 года вслед за заявкой от Украины.

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