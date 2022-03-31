Пекин, , 09:21 — REGNUM Регулятор ценных бумаг Китая одобрил заявку CNOOC Limited на первичное публичное размещение акций (IPO), сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

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CNOOC Limited будет зарегистрирована на рынке акций класса А, говорится в заявлении Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Комиссия заявила, что нефтяная компания может выпустить не более 2,99 млрд акций в ходе своего IPO. Компания должна строго следовать своему проспекту ценных бумаг, а также плану выпуска и андеррайтинга.

Ее материнская компания China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) со штаб-квартирой в Пекине является крупнейшим в стране производителем шельфовой сырой нефти и природного газа.