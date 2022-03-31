Улан-Удэ, 31 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Бурятии вместо полной отмены масочного режима сократили число общественных мест, где нужно обязательно носить маску. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Согласно изменениям, масочный режим сохраняется при посещении кинотеатров, театров, культурно-досуговых центров, медицинских организаций, социальных центров. Кроме того, в масках должны быть все посетители детсадов, если они не являются воспитанниками или работниками.

«Данные положения Указа действуют 30 апреля 2022 года включительно», — добавили в правительстве.