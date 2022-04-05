Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за фейки о работе госорганов за рубежом, сообщает ИА REGNUM.

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Статья 2073 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» дополнена положениями, устанавливающими уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Нарушителям будет грозить штраф на сумму до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 15 лет.

Также вводится и административная ответственность.

Законы приняты на фоне информационной войны в связи с военной специальной операцией по денацификации и демилитаризации Украины после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

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