Пекин, 31 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Международному сообществу необходимо активно сотрудничать с новым руководством Афганистана. Об этом 31 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Российский министр в Китае провёл встречу и. о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки. Лавров заявил о необходимости обеспечить инклюзивность афганского правительства, в том числе и политическую.

Глава МИД РФ отметил, что странам мира нужно активно сотрудничать с новым руководством Афганистана, а также содействовать ему в шагах, необходимых для признания со стороны ООН и членов организации.