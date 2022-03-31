Чита, 31 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Персональные дела нарушителейтишины рассмотрели на очередном заседании городской административной комиссии Читы. Подробности 31 марта сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Goodfon.ru Тишина

Заявители — супруги К. Соседка не первый год досаждает им громкой музыкой и разговорами на повышенных тонах с супругом глубокой ночью. Несколько лет назад уже возникала подобная ситуация, и гражданка Ц. попадала в поле зрения комиссии. На некоторое время она притихла, а сейчас ночные «концерты без заявок» возобновились. Члены комиссии приняли решение вынести ей штраф в размере полутора тысяч рублей за нарушение статьи 13 административного законодательства.

За аналогичное правонарушение, причем допущенное трижды за короткое время, Варваре К., придется уплатить три тысячи рублей. Девушка, по словам соседок, ведет в снимаемой ею квартире «веселый» образ жизни, приглашая в позднее время суток компании молодых людей. Вечеринки нередко заканчиваются криками, разборками и драками в подъезде.

Привычкой «очень громко разговаривать с детства» пытался оправдать свое шумное поведение в ночное время Василий N. Однако это не спасло его от административного наказания.

Также в поле зрения административной комиссии в этот день попали любители торговать в не отведенных для этих целей местах, семейные дебоширы, представители предприятий и организаций города, в том числе УК, которые нарушили правила благоустройства городского округа «Город Чита». Всего было рассмотрено 81 персональное дело. Общая сумма штрафов составила 37 500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение в Петербурге «закона о тишине» переданы сотрудникам полиции.

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